Антитела к коронавирусу оказались способны передаваться с грудным молоком

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Переболевшие новым коронавирусом женщины могут передавать детям антитела к инфекции с грудным молоком, однако они разрушаются, как только мать перестаёт кормить ребёнка, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, кормящие своих детей, передают ребёнку свои антитела, но только на период кормления грудью. Как только женщина перестаёт кормить грудью, антитела разрушаются, — сказал Горелов.

Он также напомнил, что у всех людей разная концентрация антител в зависимости от того, как у них протекала болезнь. В частности, при бессимптомном течении болезни антител вырабатывается так немного, что неизвестно, формируется ли защитная реакция организма, передаёт ТАСС.

Грудное молоко защищает от большинства инфекций, но многое определяет концентрация антител в нём. Защитный эффект описан только на период кормления грудью, как только прекращается кормление, к сожалению, ребёнок становится абсолютно беззащитен к коронавирусной инфекции. Поэтому и рекомендуют во все такие подъёмы эпидемий максимально долго сохранять грудное вскармливание, — резюмировал специалист.

Как писал NEWS.ru ранее, главврач Инфекционной клинической больницы № 1 Светлана Сметанина заявила, что у людей, привившихся от COVID-19, уровень антител в несколько раз выше, чем у переболевших новой болезнью.