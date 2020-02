https://static.news.ru/photo/18b7187c-53b6-11ea-a3e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: PAX/facebook.com

Компания Sony решила отказаться от посещения выставки PAX East 2020 из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Мы чувствовали, что это был самый безопасный вариант, поскольку ситуация меняется ежедневно. Мы разочарованы отменой нашего участия в этом мероприятии, но здоровье и безопасность наших сотрудников по всему миру — наша главная забота, — говорится в обновлённом сообщении в блоге.

Sony должна была привезти на выставку более 25 проектов, включая несколько VR-игр и дебютную публичную демонстрацию постапокалиптического экшена The Last of Us Part 2 («Одни из нас: Часть 2»).

PAX East 2020 пройдёт в Бостоне с 27 февраля по 1 марта.

В середине февраля Sony по аналогичной причине отказалась от участия в крупнейшей выставке мобильных технологий MWC 2020 в Барселоне. Спустя несколько дней организатор мероприятия GSMA отменила его проведение.

