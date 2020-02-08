https://static.news.ru/photo/32ede564-4bea-11ea-b6cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Schoening/www.imago-images.de/Global Look Press

Компании Sony и Amazon, вслед за другими компаниями, отказались от участия в конференции MWC 2020 в Барселоне из-за вспышки коронавируса в Китае.

Как утверждается в заявлении японской корпорации, руководство придаёт «первостепенное значение безопасности и благополучию клиентов, партнёров, средств массовой информации и сотрудников», и поэтому из-за текущей ситуации с вирусом оно приняло решение не приезжать на мероприятие. Amazon отказалась от участия в MWC 2020 по тем же причинам.

Обе компании пополнили список фирм, решивших не приезжать в Барселону, вслед за LG, Ericsson и NVIDIA.

MWC 2020 пройдёт в Барселоне с 24 по 27 февраля. Организатор мероприятия GSMA ранее обновил список мер против распространения коронавируса, отказав в посещении конференции людям, побывавшим в провинции Хубэй, где началась вспышка. Участникам и гостям мероприятия, посетившим другие регионы Китая, придётся, в свою очередь, доказать, что они были за пределами страны в течение 14 дней.