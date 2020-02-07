https://static.news.ru/photo/b5283f98-49a6-11ea-8908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson отказался от участия в конференции MWC 2020 в Барселоне из-за вспышки коронавируса. В компании заявили, что не могут гарантировать безопасность своих сотрудников и потребителей.

Ericsson приняла решение не приезжать на мероприятие после проведения всесторонней внутренней оценки рисков.

Ericsson ценит, что GSMA (организатор MWC. — NEWS.ru) сделала всё возможное, чтобы ограничить риски. Однако, как один из крупнейших участников, зал Ericsson ежедневно посещают тысячи посетителей, и даже если риск невысок, компания не может гарантировать здоровье и безопасность своих сотрудников и посетителей, — цитирует сообщение компании Reuters.

Ранее NEWS.ru рассказал, что от участия в конференции отказались LG Electronics и ZTE, однако позже вторая компания уточнила в Twitter, что посетит конференцию MWC 2020, как и планировала.

MWC 2020 пройдёт в Барселоне с 24 по 27 февраля. GSMA намерена принять меры для предотвращения распространения вируса, включая усиленную очистку и дезинфекцию многолюдных зон и дополнительную медицинскую поддержку на месте. Организаторы также подготовят «протокол смены микрофона» для докладчиков и будут советовать всем участникам мероприятия «придерживаться политики „без рукопожатий“».