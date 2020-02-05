https://static.news.ru/photo/89a59778-47e7-11ea-84b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компании LG Electronics и ZTE отказались от участия в конференции MWC 2020 из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.

Южнокорейская фирма объяснила решение тем, что не хочет подвергать сотрудников риску, отправляя в международные поездки. В LG отметили, что все намеченные на MWC 2020 презентации пройдут на отдельных мероприятиях «в ближайшем будущем».

Китайская ZTE пропустит конференцию из-за проблем с визами и планированием поездки. Компания также не хочет «доставлять неудобства другим людям».

Как утверждается в заявлении ассоциации GSM, организатора мероприятия, она продолжает отслеживать и оценивать потенциальное воздействие коронавируса на MWC 20, проводимые ежегодно в Барселоне, Шанхае и Лос-Анджелесе, а также на региональных конференциях Mobile 360 Series. Пока 2019-nCoV оказывает на ивенты минимальное влияние.

MWC 2020 пройдёт в Барселоне с 24 по 27 февраля. Ассоциация GSM намерена принять меры для предотвращения распространения вируса, включая усиленную очистку и дезинфекцию многолюдных зон и дополнительную медицинскую поддержку на месте. Организаторы также подготовят «протокол смены микрофона» для докладчиков и будут советовать всем участникам мероприятия «придерживаться политики без рукопожатий».

Ранее NEWS.ru рассказал, что Samsung закроет свой крупнейший в Китае магазин в связи с угрозой распространения коронавируса.