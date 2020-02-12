https://static.news.ru/photo/c4c2d46c-4ddf-11ea-bb78-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFP7/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейшая в мире выставка мобильной индустрии — Всемирного мобильного конгресса отменена из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили организаторы смотра.

Выставка должна была пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне. Решение об отмене мероприятия было принято в связи с проблемами с поездками и другими обстоятельствами — и это делает невозможным для GSMA провести выставку, говорится в сообщении организации, пишет ТАСС.

Несколько десятков крупных компаний объявили, что из-за коронавируса их представители не поедут на MWC-2020. Отказались от участия в выставке Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG, Nokia, Sony и другие компании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Sony готовит к презентации на выставке Mobile World Congress (MWC) 2020 флагманский смартфон. Устройство получит первый на рынке 4K-дисплей и поддержку 5G.