Снуп Догг признался, что с Dr.Dre писал саундтрек «для ещё не вышедшей GTA»

Рэп-исполнитель Снуп Догг в интервью журналу Rolling Stone рассказал про то, что его коллега, знаменитый рэпер и музыкальный продюсер Доктор Дре работает над новыми композициями. При этом Снуп Догг заявил, что они даже провели совместную работу специально для не вышедшей ещё игры из серии Grand Theft Auto от игровой студии Rockstar Games.

Я точно знаю, что он в студии. Я знаю, что он делает совершенно замечательную музыку. И часть его музыки связана с GTA, которая ещё не вышла. Так что думаю, что именно так эту музыку и выпустят, через GTA, — поделился Снуп Догг.

Исполнитель при этом не уточнил, про какую часть видеоигры идёт речь. Известно, что Rockstar Games выпустит на ПК и консоли сборник нескольких частей GTA с обновлённой графикой 11 ноября. Сборник получил название GTA: The Trilogy — The Definitive Edition.

Ранее скриншоты и трейлер сборника появились на сайте Rockstar. Кроме того, открылись предзаказы на обновлённые версии классических игр серии на всех основных платформах. Цифровая версия игры будет доступна для ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, а также для Xbox One, Series S и Series X. Физические копии появятся в магазинах позднее.