Популярность симулятора пандемемии Plague Inc. резко возросла на фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV. Игра возглавила чарт платных приложений в AppStore, а также стала самой популярной в Китае.
Пользователи Steam также обратили внимание Plague Inc. Более чем за сутки число игроков увеличилось с 1100 до почти 7500 тысяч человек (на 24 января 10:00 по московскому времени).
Число жертв 2019-nCoV к утру 24 января возросло до 26 человек. Смерть от вирусной пневмонии в Суйхуа стала второй за пределами провинции Хэбэй, где впервые зафиксирована вспышка заболевания.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Китайский Новый год грозит вспышкой коронавируса во всём мире, которая способна привести к чрезвычайной ситуации планетарного масштаба.
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