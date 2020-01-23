https://static.news.ru/photo/d85b8c6e-3d61-11ea-a190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com

Популярность симулятора пандемемии Plague Inc. резко возросла на фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV. Игра возглавила чарт платных приложений в AppStore, а также стала самой популярной в Китае.

Пользователи Steam также обратили внимание Plague Inc. Более чем за сутки число игроков увеличилось с 1100 до почти 7500 тысяч человек (на 24 января 10:00 по московскому времени).

скриншот steamcharts.com

Число жертв 2019-nCoV к утру 24 января возросло до 26 человек. Смерть от вирусной пневмонии в Суйхуа стала второй за пределами провинции Хэбэй, где впервые зафиксирована вспышка заболевания.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Китайский Новый год грозит вспышкой коронавируса во всём мире, которая способна привести к чрезвычайной ситуации планетарного масштаба.