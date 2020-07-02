Пользователи Windows 8 не смогут сыграть в Cyberpunk 2077

Студия CD PROJEKT RED заявила, что Cyberpunk 2077 будет работать только на DirectX 12. Это означает, что игру не смогут запустить пользователи Windows 8 (только «семёрки» и «десятки»).
По словам ведущего графического программиста Марчин Голлент, они
Действие экшена с элементами ролевой игры разворачивается в мегаполисе Найт-Сити. Главным героем станет наёмник V, ищущий устройство для обретения бессмертия. В проекте задействован актёр Киану Ривз — он станет игровым воплощением Джонни Сильверхэнда, который сыграет важную роль в сюжете.
Cyberpunk 2077 выйдет на PC, PS4, Xbox One и Stadia.
В середине июня CD PROJEKT RED объявила об очередном переносе Cyberpunk 2077. Ролевая игра должна была выйти в сентябре, но её отложили до 19 ноября, писал NEWS.ru.
По словам разработчиков, они продолжают придерживаться принципа «выйдет тогда, когда будет готова». Работа над контентом и геймплеем Cyberpunk 2077 уже завершена, но студии требуется дополнительное время на баланс механик и устранение багов.
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