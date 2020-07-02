Пользователи Windows 8 не смогут сыграть в Cyberpunk 2077

https://static.news.ru/photo/13309c24-bc67-11ea-8b15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cyberpunk 2077/facebook.com

Студия CD PROJEKT RED заявила, что Cyberpunk 2077 будет работать только на DirectX 12. Это означает, что игру не смогут запустить пользователи Windows 8 (только «семёрки» и «десятки»).

По словам ведущего графического программиста Марчин Голлент, они решили использовать DirectX 12 по двум причинам: это стандартный API для платформ Xbox и DirectX Raytracing (трассировка лучей в режиме реального времени).

Действие экшена с элементами ролевой игры разворачивается в мегаполисе Найт-Сити. Главным героем станет наёмник V, ищущий устройство для обретения бессмертия. В проекте задействован актёр Киану Ривз — он станет игровым воплощением Джонни Сильверхэнда, который сыграет важную роль в сюжете.

Cyberpunk 2077 выйдет на PC, PS4, Xbox One и Stadia.

В середине июня CD PROJEKT RED объявила об очередном переносе Cyberpunk 2077. Ролевая игра должна была выйти в сентябре, но её отложили до 19 ноября, писал NEWS.ru.

По словам разработчиков, они продолжают придерживаться принципа «выйдет тогда, когда будет готова». Работа над контентом и геймплеем Cyberpunk 2077 уже завершена, но студии требуется дополнительное время на баланс механик и устранение багов.