Авторы Cyberpunk 2077 вновь отложили релиз игры

https://static.news.ru/photo/5f655956-b1f7-11ea-b496-fa163e074e61_660.jpg Фото: CyberpunkGame/twitter.com

Студия CD PROJEKT RED объявила об очередном переносе Cyberpunk 2077. Ролевая игра должна была выйти в сентябре, но её отложили до 19 ноября.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

По словам разработчиков, они продолжают придерживаться принципа «выйдет тогда, когда будет готова». Работа над контентом и геймплеем Cyberpunk 2077 уже завершена, но студии требуется дополнительное время на баланс механик и устранение багов.

CD Projekt RED также рассказала, что на этой неделе игровые издания смогут вновь ознакомиться с проектом и их материалы появятся вскоре новой презентации ролевой игры, которая пройдёт 25 июня.

Cyberpunk 2077 выйдет на ПК и консолях текущего и следующего поколений.

В начале мая NEWS.ru рассказал, что трейлер фанатской короткометражки по вселенной игры Cyberpunk 2077 появился на YouTube. Среди авторов фильма — каскадёр из команды Джеки Чана.