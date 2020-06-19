Авторы Cyberpunk 2077 вновь отложили релиз игры

По словам разработчиков, они продолжают придерживаться принципа «выйдет тогда, когда будет готова». Работа над контентом и геймплеем Cyberpunk 2077 уже завершена, но студии требуется дополнительное время на баланс механик и устранение багов.
CD Projekt RED также рассказала, что на этой неделе игровые издания смогут вновь ознакомиться с проектом и их материалы появятся вскоре новой презентации ролевой игры, которая пройдёт 25 июня.
Cyberpunk 2077 выйдет на ПК и консолях текущего и следующего поколений.
В начале мая NEWS.ru рассказал, что трейлер фанатской короткометражки по вселенной игры Cyberpunk 2077 появился на YouTube. Среди авторов фильма — каскадёр из команды Джеки Чана.