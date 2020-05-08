Фанаты выпустили трейлер короткометражки по Cyberpunk 2077

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Трейлер фанатской короткометражки по вселенной игры Cyberpunk 2077 появился на YouTube. Среди авторов фильма — каскадёр из команды Джеки Чана.

По информации DTF, авторы короткого метра отметили, что из-за пандемии COVID-19 не успели проработать стрельбу, но задействовали многих персонажей грядущей игры, включая Джонни Сильверхенда.

В съёмках поучаствовал каскадёр Ви-Дан Тран, работавших на фильмах «Призрачная шестёрка» и «Шан-Чи», а также косплееры сообщества T7pro, включая известного по образу ведьмака Геральта Бена Бергманна.

Создатели видеоигры Cyberpunk 2077 предложили поклонникам оценить фанатский трейлер.

Как писал NEWS.ru, релиз видеоигры намечен на 17 сентября 2020 года. Компания CD Project RED заявила о завершении разработки — сейчас перешедшие на удалённую работу игроделы заняты поиском багов и тестированием продукта.