Metacritic приступил к подведению итогов 2019 года. Первым агрегатор опубликовал список десяти худших игр.
В итоговый рейтинг попали проекты, выпущенные для любой платформы в период с 1 января по 31 декабря 2019 года и получившие не менее чем семь отзывов от профессиональных критиков. Самой худшей игрой 2019
С полным топ-10 можно ознакомиться ниже:
- Eternity: The Last Unicorn (PS4) — 36 баллов
- Left Alive (PS4) — 37 баллов
- Blades of Time (Switch) — 38 баллов
- Contra: Rogue Corps (Switch) — 40 баллов
- Dollhouse (PS4) — 41 балл
- WWE 2K20 (PS4) — 43 балла
- FIFA 20 (Switch) — 43 балла
- Submersed (PS4) — 44 балла
- Generation Zero (PS4) — 45 баллов
- Narcos: Rise of the Cartels (PC) — 46 баллов
Ранее NEWS.ru рассказал, что Metacritic представил сразу два обновляемых топа игр десятилетия. В первом проекты распределены на основе среднего балла, во втором — системы очков, зависящих от собственных рейтингов игровых изданий.
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