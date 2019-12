https://static.news.ru/photo/2b97bc20-20a4-11ea-bdf1-fa163e074e61_660.jpg Eternity: The Last Unicorn Фото: Void Studios

Metacritic приступил к подведению итогов 2019 года. Первым агрегатор опубликовал список десяти худших игр.

В итоговый рейтинг попали проекты, выпущенные для любой платформы в период с 1 января по 31 декабря 2019 года и получившие не менее чем семь отзывов от профессиональных критиков. Самой худшей игрой 2019 стала Eternity: The Last Unicorn (PS4), набравшая 36 баллов. На втором месте расположилась Left Alive (PS4) с 37 баллами, на третьем Blades of Time (Switch) с 38 баллами.

С полным топ-10 можно ознакомиться ниже:

Eternity: The Last Unicorn (PS4) — 36 баллов Left Alive (PS4) — 37 баллов Blades of Time (Switch) — 38 баллов Contra: Rogue Corps (Switch) — 40 баллов Dollhouse (PS4) — 41 балл WWE 2K20 (PS4) — 43 балла FIFA 20 (Switch) — 43 балла Submersed (PS4) — 44 балла Generation Zero (PS4) — 45 баллов Narcos: Rise of the Cartels (PC) — 46 баллов

Ранее NEWS.ru рассказал, что Metacritic представил сразу два обновляемых топа игр десятилетия. В первом проекты распределены на основе среднего балла, во втором — системы очков, зависящих от собственных рейтингов игровых изданий.