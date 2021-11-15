Играм серии GTA: The Trilogy предрекли участь провальной Cyberpunk 2077

Пользователи соцсетей массово жалуются на многочисленные проблемы в новых играх серии GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Они потребовали от Rockstar вернуть деньги, потраченные на покупку игр, пишет издание Nintendo Life.

Журналисты обратили внимание на большое количество жалоб геймеров, которые приобрели игры нового издания. По их данным, клиенты жалуются на сбои, проблемы с производительностью и невозможностью фактически играть в игру на персональном компьютере. При этом Rockstar начала реагировать на жалобы геймеров и пообещала открыть форму для оформления возврата средств.

Незавершённые, забагованные запуски игр стали слишком обычным явлением за последние два поколения, — прокомментировал ситуацию в Twitter пользователь под ником TheGalwayGamer.

В связи с жалобами журналисты вспомнили аналогичный случай с игрой Cyberpunk 2077. После того как в игре, вышедшей в конце 2020 года, обнаружили большое количество неполадок, её создателям пришлось запустить кампанию по возврату денег за покупку и извиниться перед геймерами.

Ранее сообщалось, что в конце 2020 года юридическая компания Rosen обратилась в суд с коллективным иском против разработчика Cyberpunk 2077 — польской студии CD Projekt RED. По данным истцов, о том, что в экшен с элементами РПГ невозможно нормально играть на Xbox One и PS4 из-за огромного количества ошибок и багов, стало известно только после её выпуска. В CD Projekt RED извинились за проблемы и заявили, что им следовало уделить больше внимания оптимизации игры для консолей предыдущего поколения.