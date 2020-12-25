Компания CD Projekt RED получила коллективный иск за провал Cyberpunk 2077

https://static.news.ru/photo/43bbfba8-46a1-11eb-b694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из Cyberpunk 2077

Юридическая компания Rosen обратилась в суд с коллективным иском против разработчика игры Cyberpunk 2077 — польской студии CD Projekt RED. Истцы недовольны качеством консольных версий игры и требуют возместить убытки.

В иске указано, что польская игровая студия вводила инвесторов в заблуждение, пока Cyberpunk 2077 разрабатывалась. О том, что в игру невозможно нормально играть на Xbox One и PS4, стало известно только после её выпуска. Проблемы возникают из-за огромного количества ошибок и багов.

Примечательно, что на мощных компьютерах и приставках нового поколения с использованием игры нет никаких проблем. Несмотря на это, Sony и Microsoft приняли решение убрать из своих магазинов Cyberpunk 2077 и заявили о готовности вернуть пользователям деньги.

До 22 февраля 2021 года к коллективному иску Rosen могут подключиться другие инвесторы, которые вкладывали деньги в разработку Cyberpunk 2077, сообщает businesswire.

Как писал NEWS.ru, в CD Projekt RED извинились за проблемы с игрой у пользователей консолей. Разработчики Cyberpunk 2077 заявили, что им следовало уделить больше внимания на оптимизацию игры для консолей предыдущего поколения. Пользователям было предложено установить обновления игры, а в январе и феврале появятся патчи под номерами 1 и 2, которые должны решить проблему с ошибками.

Cyberpunk 2077 — приключенческая ролевая игра. События разворачиваются в городе будущего, в котором орудуют преступные группировки, захватывающие в заложники местных жителей. Главный герой — наёмник V. Он ищет устройство, которое помогает стать бессмертным.