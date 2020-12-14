Разработчики Cyberpunk 2077 извинились за проблемы с консолями

https://static.news.ru/photo/864ab592-3e39-11eb-ad5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: CyberpunkGameRU/facebook.com

Пользователей консолей Xbox One и PlayStation 4 столкнулись с проблемами в новой игре Cyberpunk 2077. Компания CD Projekt RED, которая разработала игру, извинилась за эту ситуацию.

Нам следовало уделить больше внимания тому, чтобы игра работала лучше на PlayStation 4 и Xbox One, — говорится на сайте компании.

В студии признали проблемы с консолями предыдущего поколения. При этом пользователи уже могут обновить игру, а в течение семи дней ожидается ещё одно обновление. Кроме того, в январе и феврале представят патчи под номерами 1 и 2.

Вместе они должны решить наиболее серьёзные проблемы, с которыми игроки сталкиваются на консолях предыдущего поколения, — отметили в студии.

Сейчас игра на приставках работает хуже, чем на компьютерах с высокими характеристиками. Однако после обновлений качество должно значительно улучшиться. Кроме того, недовольные игроки могут вернуть цифровые копии через магазины PlayStation и Xbox.

Ранее геймеры и журналисты пожаловались на плохую оптимизацию для консолей PlayStation 4 и Xbox One базовых версий.

Cyberpunk 2077 — приключенческая ролевая игра и является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020» Майка Пондсмита. События разворачиваются в вымышленном городе будущего. Там орудуют преступные группировки, а местные жители становятся их заложниками. Главный герой — наёмник V. Он ищет устройство, которое помогает стать бессмертным.

С полуночи 10 декабря польская студия CD Projekt RED открыла доступ к игре на консолях и на персональных компьютерах. Озвучивали игру российские звёзды. Ведущая Карина Ли говорит голосом блогера Насти Ивлеевой, её муж Элджей озвучил телезвезду Кевина Ли, контрабандист Фиксер получил озвучку от Поперечного, а говорящий пистолет Скиппи — Гудкова, писал NEWS.ru.