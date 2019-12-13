Фото: CD PROJEKT RED

Студия CD PROJEKT RED представила на The Game Awards 2019 новый ролик Cyberpunk 2077. Видео посвящено музыкальному сопровождению игры и исполнителям, участвующим в её разработке.

Авторы пригласили в проект канадскую певицу Граймс, хип-хоп дуэт Run the Jewels, A$AP Rocky, российского диджея Нину Кравиц и многих других.

Действие приключенческой ролевой игры разворачивается в мегаполисе Найт-Сити. Главным героем станет наёмник V, ищущий устройство для обретения бессмертия.

Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля на PC, PS4 и Xbox One.

Ранее NEWS.ru рассказал, что издатель Gearbox Publishing на игровой церемонии The Game Awards представил Godfall. Игра представляет собой лутер-слэшер, который выйдет на PC и PS5.

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