Студия CD PROJEKT RED представила на The Game Awards 2019 новый ролик Cyberpunk 2077. Видео посвящено музыкальному сопровождению игры и исполнителям, участвующим в её разработке.
Авторы пригласили в проект канадскую певицу Граймс, хип-хоп дуэт Run the Jewels, A$AP Rocky, российского диджея Нину Кравиц и многих других.
Действие приключенческой ролевой игры разворачивается в мегаполисе Найт-Сити. Главным героем станет наёмник V, ищущий устройство для обретения бессмертия.
Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля на PC, PS4 и Xbox One.
Ранее NEWS.ru рассказал, что издатель Gearbox Publishing на игровой церемонии The Game Awards представил Godfall. Игра представляет собой лутер-слэшер, который выйдет на PC и PS5.
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