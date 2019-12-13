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Издатель Gearbox Publishing на игровой церемонии The Game Awards представил Godfall. Игра представляет собой лутер-слэшер, который выйдет на PC и PS5.

Действие Godfall разворачивается в фэнтезийном сеттинге, а сам геймплей будет сосредоточен на рукопашных сражениях. Разработкой игры занимается Counterplay Games. Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft в рамках The Game Awards 2019...