https://static.news.ru/photo/38e04b30-c2a9-11e9-bc7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: CD Projekt RED

Компания Google провела второй выпуск Stadia Connect. Разработчики обновили список игр, которые будут доступны пользователям игрового сервиса.

Пользователей Google Stadia ждёт Cyberpunk 2077, следующая игра студии CD PROJEKT RED. Действие ролевого приключения происходит в мегаполисе Найт-Сити. Главным героем станет наёмник V, ищущий устройство для обретения бессмертия. Игроки смогут менять киберимпланты, навыки и стиль игры персонажа, исследуя открытый мир, где поступки влияют на ход сюжета и окружающий мир.

Разработчики из Robot Entertainment анонсировали третью часть Orcs Must Die!, которая позиционируется как эксклюзив платформы.

Кроме того, геймеры смогут сыграть в шутер Superhot. Вместе с этим создатели боевика сообщили, что в скором времени состоится полноценный релиз самостоятельного дополнения Superhot: Mind Control Delete.

Ubisoft презентовала новый трейлер Watch Dogs Legion, третьей части хакерского экшена, которая также заглянет на Stadia. Действие игры происходит в антиутопической версии Лондона. В Legion не будет единого главного героя — вместо этого авторы предложат взять под управление любого игрового персонажа, у которого будут полный набор анимаций, озвучка и черты характера, «создаваемые и управляемые игровыми системами».

Google также пополнила список такими проектами, как:

Kine

Windjammers 2

Destroy All Humans!

Samurai Shodown

Attack on Titan 2: Final Battle

Рекомендуемая минимальная скорость составит 10 Мбит/с (разрешение 720р и 60 FPS), максимальная — 35 Мбит/с (разрешение 4К, 60 FPS и HDR). Получить доступ к сервису игроки смогут по подписке Stadia Pro за $9,99. При этом в неё будут включены только вышедшие проекты — все новинки придётся купить отдельно.

«Набор основателя» предложит игрокам «Chromecast Ультра», лимитированный контроллер, возможность придумать эксклюзивное имя, Destiny 2 и бадди-абонемент для двух человек на трёхмесячную подписку Stadia Pro. Всё это обойдётся пользователям в $129.

Stadia станет доступен в ноябре. Первая волна запуска охватит 14 стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию. Россия в список не попала.