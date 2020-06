Компания Electronic Arts решила не менять планы на отменённую выставку E3 2020 и провела собственное онлайн-мероприятие EA Play Live 2020. Игроки, как и в случае с предыдущими презентациями разработчиков, не ждали многого от ивента, что в итоге и подтвердилось. О том, что показала EA, читайте в материале NEWS.ru.

Юсеф Фарес (Josef Fares) и его студия Hazelight (разработчики игры A Way Out) анонсировали свой новый проект, который «взорвёт игрокам мозг», — кооперативный приключенческий платформер It Takes Two. По сюжету родители Роуз, Коди и Мэй, находятся на грани развода. Девочка решает сделать двух кукол из глины и дерева и даёт им имена мамы и папы. Они и станут протагонистами игры, а одной из ключевых механик, по словам Фареса, станет управление эмоциями героев. Выход игры намечен на 2021 год.

Студия Zoink показала приключение Lost in Random. Действие игры происходите в мире Случайности — тёмном королевстве, где будущее каждого жителя зависит от броска кубика. Игроки возьмут на себя роль Ивен и её друга Дайси, чтобы испытать удачу и снять проклятие. Релиз Lost in Random намечен на 2021 год.

Студия EA Motive уделила время игровому процессу Star Wars: Squadrons. Сюжетная кампания позволит сыграть сразу за двух пилотов — Новой Республики и Империи. Игрокам будут доступны разные модели истребителей, включая истребители типа X и TIE. Squadrons рассчитана на бои 5 на 5 с использованием четырёх классов кораблей (у каждой стороны конфликта свой собственный экземпляр). Мультиплеер включает два режима — «Воздушные бои» и «Бои флотилий». Причём второй представляет собой поэтапную сетевую битву с участием материнских кораблей.

Star Wars: Squadrons выйдет 2 октября на ПК (Orgin, Steam и Epic Games Store), PS4 и Xbox One. Симулятор также будет поддерживать шлемы виртуальной реальности, включая PS VR, и кроссплатформенную игру.

Respawn Entertainment в рамках онлайн-мероприятия объявила о выходе Apex Legends на Nintendo Switch осенью 2020 года. Кроме того, в игре появится кросс-плей между всеми платформами: ПК (Steam и Origin), PS4, Xbox One и гибридной консолью Nintendo.

23 июня разработчики запустят в Apex Legends новое событие Lost Treasures, которое добавит новые скины и новое персональное оружие для Миража, а также вернёт режим с дробовиками и снайперскими винтовками.

Помимо Apex Legends издатель выпустит на Nintendo Switch ещё шесть тайтлов, включая Burnout: Paradise.

EA Sports показала трейлер FIFA 21 и Madden NFL 21 для консолей следующего поколения. Разработчики обещают, что игры будут использовать многие особенности новых устройств, включая тактильную обратную связь контроллера DualSense и моментальные загрузки. FIFA 21 поступит в продажу 9 октября. Оба спортивных тайтла будут доступны владельцам ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Проекты следующего поколения ограничились небольшим роликом. На видео попали кадры из новых частей Need for Speed, Dragon Age и Battlefield. При этом серия шутеров, как утверждает блогер Том Хендерсон, должна вернуться в современность.

Одним из самых приятных сюрпризов мероприятия стал анонс продолжения Skate. Как рассказал директор проекта Деран Чанг (Deran Chung), разработчики «ждали много лет, чтобы сделать нужную игру в нужное время с правильной идеей». Однако пока команда не готова поделиться подробностями новой части Skate.