Battlefield может вернуться в современность

Действие новой части Battlefield может развернуться в современности. При этом шутер не будет ремейком или обновлённой версией прошлых игр.
Информацией поделился блогер Том Хендерсон. По словам его источника, новая Battlefield выйдет на текущем и следующем поколении консолей в 2021 году. При этом над версией для PS4 и Xbox One работает небольшая команда, что также может объяснить прекращение полноценной поддержки пятой части.
Версии боевика
Ранее NEWS.ru рассказал, что компания EA и студия DICE поделились подробностями последнего крупного обновления для шутера Battlefield V. В игре появятся две карты, девять видов оружия и шесть единиц техники.
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