Battlefield может вернуться в современность

https://static.news.ru/photo/4b2f7b2a-ab0c-11ea-a066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Electronic Arts

Действие новой части Battlefield может развернуться в современности. При этом шутер не будет ремейком или обновлённой версией прошлых игр.

Информацией поделился блогер Том Хендерсон. По словам его источника, новая Battlefield выйдет на текущем и следующем поколении консолей в 2021 году. При этом над версией для PS4 и Xbox One работает небольшая команда, что также может объяснить прекращение полноценной поддержки пятой части.

Версии боевика отличаются использованием в грядущих PS5 и Xbox Series X неких технологий, но Хендерсон не обладает конкретной информацией на этот счёт. Слова источника блогера также подтвердил редактор сайта VentureBeat Джефф Грабб.

Ранее NEWS.ru рассказал, что компания EA и студия DICE поделились подробностями последнего крупного обновления для шутера Battlefield V. В игре появятся две карты, девять видов оружия и шесть единиц техники.