В Сети появился трейлер новой игры по «Звёздным войнам»

https://static.news.ru/photo/4cc00f48-af28-11ea-8f1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: starwars.com

Компания — издатель видеоигр Electronic Arts представила трейлер проекта Star Wars: Squadron. Экшен от первого лица про полёты на космических истребителях разрабатывает студия EA Motive.

Трейлер размещён на канале EA Star Wars на YouTube. Поклонников вселенной «Звёздных войн» ждёт сюжетная кампания, действие которой будет происходить после событий, показанных в фильме «Возвращение джедая», и сетевой режим. Издатель делает ставку на последний, одиночная игра станет своеобразной тренировкой перед мультиплеерными сражениями.

Игра выйдет 2 октября 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Игроки на разных платформах смогут соревноваться друг с другом — EA обещает полный кроссплей. На PS4 и ПК будет доступна поддержка шлемов виртуальной реальности. На ПК Star Wars: Squadron будет распространяться сервисами цифровой дистрибуции Steam, Origin и Epic Games Store. В Steam уже открыты предзаказы, стоимость игры для пользователей из России — 2499 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить стратегическую игру Total War:Troy в день её выхода.