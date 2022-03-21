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CD Projekt Red объявила о начале работ над новой игрой серии «Ведьмак»

20:57, 21 марта 2022
CD Projekt Red объявила о начале работ над новой игрой серии «Ведьмак»
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Польский разработчик компьютерных игр CD Projekt RED представил новую игру из популярной серии «Ведьмак». На официальном сайте компании выложено изображение с ведьмачьим медальоном в снегу с подписью «Начинается новая сага» и заявлением от представителей команды, в котором сообщается, что разработчики приступили к созданию четвёртой части.

Мы рады объявить о начале работы над следующей частью игры серии «Ведьмак», давая тем самым старт новой саге франшизы, - говорится в анонсе.

Отмечается, что игра теперь разрабатывается на движке Unreal Engine 5 вместо традиционного REDengine, созданного CD Projekt, поскольку польская компания заключила партнёрство на несколько лет с платформой Epic Games. Оно будет касаться не только вопросов лицензирования, но и будущих версий Unreal Engine, разрабатываемых Epic Games.

CD Projekt Red не стали раскрывать другой информации касаемо игры, будь то детали сюжета или дату релиза.

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