Компания Apple готовится к релизу игрового сервиса Apple Arcade. Ежемесячная подписка должна обойтись «яблочным» пользователям в $4,99.
Предложение также включает в себя одни бесплатный пробный месяц, сообщает
Apple Arcade появится в качестве новой вкладки в App Store. Игры не будут требовать интернет-подключения и дополнительных платежей, и их можно будет запустить на iPhone, Mac или Apple TV. Игровой сервис появится осенью 2019 года в более чем 150 странах.
Ранее News.ru сообщил, что президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком. Как отметил глава государства, руководитель компании привёл «очень веский аргумент» в пользу того, что торговая война с Китаем негативно скажется на конкуренции «яблочной» корпорации с Samsung.