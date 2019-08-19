https://static.news.ru/photo/b70ed3b8-c2a0-11e9-a1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Компания Apple готовится к релизу игрового сервиса Apple Arcade. Ежемесячная подписка должна обойтись «яблочным» пользователям в $4,99.

Предложение также включает в себя одни бесплатный пробный месяц, сообщает 9to5Mac . Apple анонсировала сервис в рамках весенней презентации. Компания сотрудничает с более чем 35 студиями, что позволит подписчикам получить доступ к более чем 100 новым и эксклюзивным проектам.

Apple Arcade появится в качестве новой вкладки в App Store. Игры не будут требовать интернет-подключения и дополнительных платежей, и их можно будет запустить на iPhone, Mac или Apple TV. Игровой сервис появится осенью 2019 года в более чем 150 странах.

Ранее News.ru сообщил, что президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком. Как отметил глава государства, руководитель компании привёл «очень веский аргумент» в пользу того, что торговая война с Китаем негативно скажется на конкуренции «яблочной» корпорации с Samsung.