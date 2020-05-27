Аналитики: GTA VI выйдет не раньше апреля 2023 года

https://static.news.ru/photo/4525c9cc-9fff-11ea-a351-fa163e074e61_660.jpg Фото: rockstargames.com

Издатель Take-Two и студия Rockstar Games могут выпустить шестую часть GTA VI c 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024 года. Согласно финансовому отчёту для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в указанный период фирма потратит на маркетинг $89 млн.

Это самая большая сумма в ближайшие пять лет. Расходы Take-Two на маркетинг в грядущие финансовые года выглядят следующим образом:

2021 год — $11,8 млн;

2022 год — $38,9 млн;

2023 год — $40,9 млн;

2025 год — $35,5 млн.

Специалист аналитической фирмы Stephens Джефф Коэн (Jeff Cohen) считает , что столь большая разница указывает на выход в 2024 финансовом году крупного проекта компании.

Данные подтверждают информацию бывшего редактора Kotaku Джейсона Шрайера. В середине апреля он рассказал, что GTA IV станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки, а значит, на его создание уйдёт несколько лет.