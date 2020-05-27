Аналитики: GTA VI выйдет не раньше апреля 2023 года

Издатель Take-Two и студия Rockstar Games могут выпустить шестую часть GTA VI c 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024 года. Согласно финансовому отчёту для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в указанный период фирма потратит на маркетинг $89 млн.
Это самая большая сумма в ближайшие пять лет. Расходы Take-Two на маркетинг в грядущие финансовые года выглядят следующим образом:
- 2021 год — $11,8 млн;
- 2022 год — $38,9 млн;
- 2023 год — $40,9 млн;
- 2025 год — $35,5 млн.
Специалист аналитической фирмы Stephens Джефф Коэн (Jeff Cohen)
Данные подтверждают информацию бывшего редактора Kotaku Джейсона Шрайера. В середине апреля он рассказал, что GTA IV станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки, а значит, на его создание уйдёт несколько лет.
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