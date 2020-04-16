Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA

https://static.news.ru/photo/f6253b80-7fcb-11ea-a923-fa163e074e61_660.jpg Фото: rockstargames.com

Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.

Мир новой GTA будет умеренным по масштабу по сравнению с предыдущими тайтлами студии, однако игра всё равно останется большой. Больше информации о проекте пока нет.

После релиза Red Dead Redemption 2 и скандала, связанного с переработками сотрудников, Rockstar внесла значительные изменения в культуру компании и условия труда. Руководство ввело гибкие графики, дополнительные тренировки для руководителей отделов, а также регулярные анонимные опросы об условиях труда и внутренние обсуждения дальнейших планов.

Rockstar также намерена по-максимуму избегать кранчей — компания уволила топ-менеджеров и директоров, склонявших сотрудников к сверхурочной работе, рассказал Джейсон Шрайер из Kotaku.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony намерена запустить консоль следующего поколения PlayStation 5 (PS5) ограниченным тиражом. Компания произведёт от 5 до 6 млн единиц устройств до конца марта 2021 года по сравнению с 7,5 млн единиц PS4, проданных за первые два квартала.