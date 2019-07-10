https://static.news.ru/photo/79a186b4-a2f3-11e9-a921-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/TeXn0Pro

Компания Xiaomi отчиталась о мировых продажах смартфона серии Redmi Note 7. Устройство за шесть месяцев разошлось тиражом 15 млн экземпляров.

KA-BOOM!



15 MILLION (1.5 Cr.) units of #RedmiNote7 series sold globally in just 6 months!



Why am I not surprised?

Latest Snapdragon 675

Gorilla Glass 5 back

P2i splash proof

4000 mAh with fast charge

and.. #48MP #Xiaomi #RedmiNote #15MRedmiNote7 pic.twitter.com/kx22hShgEF — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 10 июля 2019 г.

Примечательно, что в конце мая продажи аппарата превысили 10 млн — последние 5 млн смартфонов были проданы за последний месяц.

Redmi Note 7 поступил в продажу в январе. Устройство получило каплевидный вырез, основную камеру на 48 Мп, однокристальную систему Snapdragon 660, 3, 4 или 6 Гб оперативной и 32 или 64 Гб встроенной флеш-памяти. За защиту смартфона отвечает стекло Gorilla Glass 5.

Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi объявила о поступлении в продажу в России смартфона Redmi 7A. Устройство получило процессор Snapdragon 439 и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт.

