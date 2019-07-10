Примечательно, что в конце мая продажи аппарата превысили 10 млн — последние 5 млн смартфонов были проданы за последний месяц.
Redmi Note 7 поступил в продажу в январе. Устройство получило каплевидный вырез, основную камеру на 48 Мп, однокристальную систему Snapdragon 660, 3, 4 или 6 Гб оперативной и 32 или 64 Гб встроенной флеш-памяти. За защиту смартфона отвечает стекло Gorilla Glass 5.
Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi объявила о поступлении в продажу в России смартфона Redmi 7A. Устройство получило процессор Snapdragon 439 и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт.