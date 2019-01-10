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Xiaomi представила Redmi Note 7 c 48-мегапиксельной камерой

Andro News Обзоры/youtube.com

технологии [ версия для печати ]

Xiaomi представила новый смартфон самостоятельного бренда Redmi — Redmi Note 7. Устройство получило каплевидный вырез и основную камеру на 48 Мп.

Смартфон оснащён 6,3-дюймовым экраном разрешением 2340х1080 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 5, 13-мегапиксельной фронтальной камерой, а также батареей ёмкостью 4000 мАч и сканером отпечатков пальцев, размещённым на задней панели. Аппаратной основой Redmi Note 7 стала однокристальная система Snapdragon 660, 3, 4 или 6 Гб оперативной и 32 или 64 Гб встроенной флеш-памяти.

Redmi Note 7 будет доступен в трёх цветах (чёрном и градиентных синем и красном). Стоимость базовой версии устройства (3/32 Гб) составит 999 юаней (около $150). Продажи смартфона в Китае стартуют 15 января.

В начале января в Лас-Вегасе традиционно стартовало шоу потребительской электроники CES 2019, в рамках которого крупнейшие компании и небольшие стартапы презентуют публике собственные разработки. О самых интересных из них News.ru и решил рассказать в отдельном материале.


#смартфоны #Xiaomi #redminote7
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