https://static.news.ru/photo/c82d5ff0-a213-11e9-b68c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/rozetked

Компания Xiaomi объявила о поступлении в продажу в России смартфона Redmi 7A. Устройство получило процессор Snapdragon 439 и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт.

Смартфон оснастили 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, основную камеру на 12 Мп и селфи-камеру на 5 Мп с функцией

разблокировки по лицу с искусственным интеллектом (ИИ). Помимо вышеупомянутого процессора Qualcomm аппаратной основой девайса стали 2 Гб оперативной и 32 или 64 Гб внутренней флэш-памяти.

Redmi 7A также получило специальный слот для карт памяти microSD, разъем для наушников 3,5 мм и защиту от брызг для удобного использования. Кроме того, смартфон может принимать волны FM-диапазона без внешней антенны.

Стоимость новинки начинается от 7490 руб. за базовую версию Redmi 7A (2/16 Гб).

Ранее News.ru рассказал, что Huawei объявила о проведении конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019. В рамках мероприятия производитель может представить собственную мобильную операционную систему HongMeng OS или Oak OS, которая должна стать возможной заменой Android.