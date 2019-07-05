https://static.news.ru/photo/60de4be4-9f29-11e9-93b3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Horst Galuschka, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Huawei объявила о проведении конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019. В рамках мероприятия производитель может представить собственную мобильную операционную систему HongMeng OS или Oak OS, которая должна стать возможной заменой Android.

Конференция будет разделена на три части: выступления разработчиков, технический форум и Codelabs. Основными темами презентаций станут технология сетей пятого поколения (5G) и Интернет вещей. Кроме того, разработчики уделят больше внимания «умному» дому, спортивному здоровью, умным путешествиям, пользовательскому интерфейсу, дополненной и виртуальной реальности и Huawei Pay.

Huawei Developer Conference 2019 пройдёт с 9 по 11 августа.

Кроме того, как сообщил источник порталу Huawei Central, китайская компания начала приглашать людей для тестирования своей операционной системы на новом устройстве (предположительно, Huawei Mate 30).

Ранее News.ru рассказал, что президент США Дональд Трамп пообещал позволить Huawei приобретать американскую продукцию. Такое заявление американский лидер сделал после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии.