Xiaomi выпустит дешёвого конкурента Apple AirPods Pro

https://static.news.ru/photo/3cf25888-b3d6-11eb-82a4-96000091f725_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская компания Xiaomi готовит к выпуску беспроводные наушники FlipBuds Pro, которые будут конкурировать с Apple AirPods Pro. Девайс в Китае будет продаваться за 799 юаней (около девяти тысяч рублей), что значительно дешевле аналога от «яблочной» компании, который в азиатской стране предлагают за 1999 юаней (около 23 тысяч рублей), передаёт Gizmochina.

Выход девайса анонсировал в соцсети Weibo директор по новым продуктам Xiaomi Ван Тен Томас, но он не раскрыл цены на устройства. Гаджет получит активное шумоподавление c режимом прозрачности и эргономичный корпус, напоминающий AirPods Pro.

Наушники будут оборудованы чипом Qualcomm QCC5151, который обеспечивает низкое энергопотребление и поддержку кодеков aptX Adaptive, SBC и AAC. Кроме того, их оборудуют тремя микрофонами и модулем Bluetooth 5.2.

Покажут девайс 21 мая, продажи начнутся только в Китае, отмечают журналисты.

Ранее стало известно, что Apple столкнулась с падением спроса на свои беспроводные наушники AirPods. Компания вынуждена сократить объёмы производства устройства.

Темпы роста спроса на девайс снизились впервые с 2016 года, когда были представлены первые гарнитуры. В связи с этим в Купертино отредактировали производственный план на 2021 год, сократив его с 110 млн штук до 80 млн.

По итогам 2020 года Apple заняла 31% рынка беспроводных наушников. Однако сейчас конкуренция обострилась. Так, китайская Xiaomi получила 12% рынка за счёт недорогих девайсов, которые не может предложить продающая премиальные товары Apple.