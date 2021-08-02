«ВКонтакте» разделит с авторами видео выручку от рекламы

Социальная сеть «ВКонтакте» открывает сообществам ранний доступ к монетизации видео. Теперь соцсеть будет делить с авторами видео выручку от рекламы. Деньги смогут получить администраторы групп и публичных страниц, которые делают рекламу в своих роликах.

Присоединиться к тестированию функции можно, заполнив анкету в новом разделе «Монетизация ВКонтакте» — там собраны все способы заработка в ВК и возможный уровень выплат. Отмечается, что заявки смогут подать те сообщества, которые участвуют в партнёрской программе. Тема и жанр видеозаписей не важны, главное то, насколько они качественные и интересные.

Ранее сообщалось, что летом прошлого года ВК запустил платформу для монетизации контента в сообществах VK Donut. Всего за несколько месяцев платформа нашла своего клиента — к ней подключились тысячи авторов, которые к концу 2020 года получили с её помощью более 25 млн рублей. NEWS.ru рассказал, как это работает и кто зарабатывает на донатах, а также привёл личный пример администратора группы «Beautiful food. Рецепты для поваров и кондитеров».