Упоминание единой подписки на сервисы Apple нашли в iOS

https://static.news.ru/photo/ffd99423-af35-40c7-a82c-d6e2350f868b_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Apple готовится запустить единую подписку на «яблочные» сервисы. Пользователи обнаружили её упоминание в коде iOS 13.5.5.

Найденные файлы, которые отсутствовали в более ранних версиях мобильной операционной системы, включают упоминания «пакетного предложения» и «пакетной подписки» и связаны с «системой управления подписками на собственные сервисы».

В ноябре 2019 года NEWS.ru уже писал, что Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году. Таким образом в Купертино хотят привлечь больше подписчиков.

Скорее всего, компания анонсирует единую подписку в рамках конференции для разработчиков WWDC 2020. Онлайн-мероприятие начнётся 22 июня.