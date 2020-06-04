Упоминание единой подписки на сервисы Apple нашли в iOS

Компания Apple готовится запустить единую подписку на «яблочные» сервисы. Пользователи обнаружили её упоминание в коде iOS 13.5.5.
Найденные файлы, которые отсутствовали в более ранних версиях мобильной операционной системы, включают упоминания «пакетного предложения» и «пакетной подписки» и
В ноябре 2019 года NEWS.ru уже писал, что Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году. Таким образом в Купертино хотят привлечь больше подписчиков.
Скорее всего, компания анонсирует единую подписку в рамках конференции для разработчиков WWDC 2020. Онлайн-мероприятие начнётся 22 июня.
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