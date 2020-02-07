https://static.news.ru/photo/fdf52c7f-98ff-47d7-9285-5649b7999607_660.jpg Фото: pixabay.com

Команда WhatsApp добавила тёмный режим в бета-версию мессенджера для iPhone. В ближайшее время нововведение может стать доступно всем iOS-пользователям.

WhatsApp dark mode for iPhone arrives in latest beta https://t.co/kuNJxny7Pz pic.twitter.com/oPDKFxf3xu — The Verge (@verge) February 7, 2020

Разработчики с конца января начали готовиться к полноценному релизу тёмного режима на обеих мобильных операционных системах. На Android он появился в бета-версии приложения 2.20.13 для Android.

Ранее NEWS.ru рассказал, что изобретатель и миллиардер Илон Маск высмеял в своём Twitter-аккаунте проблему безопасности мессенджера WhatsApp. Шутку он оформил с помощью эмодзи.