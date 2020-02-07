Команда WhatsApp добавила тёмный режим в бета-версию мессенджера для iPhone. В ближайшее время нововведение может стать доступно всем iOS-пользователям.
WhatsApp dark mode for iPhone arrives in latest beta— The Verge (@verge)
https://t.co/kuNJxny7Pz pic.twitter.com/oPDKFxf3xu February 7, 2020
Разработчики с конца января начали готовиться к полноценному релизу тёмного режима на обеих мобильных операционных системах. На Android он появился в бета-версии приложения 2.20.13 для Android.
Ранее NEWS.ru рассказал, что изобретатель и миллиардер Илон Маск высмеял в своём Twitter-аккаунте проблему безопасности мессенджера WhatsApp. Шутку он оформил с помощью эмодзи.
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