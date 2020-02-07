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Команда WhatsApp добавила тёмный режим в бета-версию мессенджера для iPhone. В ближайшее время нововведение может стать доступно всем iOS-пользователям.

Разработчики с конца января начали готовиться к полноценному релизу тёмного режима на обеих мобильных операционных системах. На Android он появился в бета-версии приложения 2.20.13 для Android.

Ранее NEWS.ru рассказал, что изобретатель и миллиардер Илон Маск высмеял в своём Twitter-аккаунте проблему безопасности мессенджера WhatsApp. Шутку он оформил с помощью эмодзи.

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