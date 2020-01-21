https://static.news.ru/photo/8627b02e-1afe-11ea-be9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Команда WhatsApp готовится к полноценному релизу тёмного режима. Доступ к нововведению уже получили пользователи бета-версии приложения 2.20.13 для Android.

Тёмный режим можно активировать в настройках во вкладке «Чаты». Юзерам доступны три опции: «светлая тема», «тёмная тема» и «подстройка под режим энергосбережения». Последняя автоматически переводит мессенджер из одного режима в другой в соответствии с настройками аккумулятора.

Разработчики мессенджера также готовятся добавить анимированные стикеры. Они уже появились в бета-версии приложения 2.20.10 для Android.

Ранее NEWS.ru рассказал, что WhatsApp преодолел очередную значимую отметку. Пользователи загрузили Android-версию мессенджера более 5 млрд раз. Данные учитывают и число предустановленных копий. WhatsApp стал вторым приложением после Facebook, который смог «вступить в клуб 5 миллиардов».