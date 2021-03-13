Специалист посоветовал иногда игнорировать голосовой помощник

https://static.news.ru/photo/b10e19de-8454-11eb-9fcf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян заявил, что голосовой помощник даже в неактивном режиме является активным слушателем. По его словам, при нём лучше не обсуждать личную жизнь и финансы.

Достаточно вспомнить, что и Apple, и Google до недавнего времени записывали все разговоры, которые ведутся в присутствии голосового помощника (даже в неактивированном режиме), и передавали их сторонним организациям на расшифровку, — отметил Закарян в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он добавил, что выключить ненужного слушателя ваших разговоров можно, отменив в настройках передачу голосовых данных. Эксперт считает, что пока с голосовым помощником можно обсуждать вопросы на незначительные темы.

Помощники не всесильны и не заменят людей-специалистов. Сейчас эта технология находится лишь на начальной стадии развития. Помните об этом и не ждите от помощников чудес, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новую возможность для голосового помощника Assistant добавили разработчики Google. Теперь он распознаёт песню по мотиву, который напевает владелец устройства. Об этом сообщатся на официальном YouTube-канале компании. Чтобы найти композицию, название которой неизвестно, нужно напеть или насвистеть в микрофон мотив. Но сначала нужно запустить Google Assistant и сказать: «Что это за песня».