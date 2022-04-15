Россиянам рассказали, как обнаружить скрытые камеры с помощью смартфона

Сужещствует целый ряд простых способов распознать скрытую камеру, установленную в незнакомом помещении. В этом, частности, способен помочь смартфон. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Самый элементарный способ: включить фонарик на вашем гаджете в тёмном помещении. Конструктив любой камеры подразумевает наличие объектива, который будет бликовать при свете фонаря. Кроме того, иногда на дешёвых моделях следящих устройств имеются светодиоды: они также будут хорошо заметны в темноте, — поведал эксперт.

Также существует более сложный и технологичный вариант. Для этого на смартфон потребуется загрузить специальную программу, используемую для поиска источника Wi-Fi-сигнала. Данный источник передаёт видео с камер на сервер хранения. Если камеры настраивал начинающий специалист, такую сеть можно обнаружить даже среди большого числа общедоступных. Её название будет включать в себя цифры 720 и 1080, что обозначает писксельное разрешение, присутствующее в «заводской настройке» названия сети устройства.

Ранее стало известно, что житель города Маркет Вейтон (графство Восточный Йоркшир, Великобритания) на протяжении 15 лет следил за тремя женщинами, установив скрытые камеры в их дымовых пожарных извещателях. 73-летний Дэвид Макдонелл наблюдал за тем, как его жертвы переодевались и занимались сексом. Мужчину разоблачили, когда у него дома случайно нашли монитор, на который выводилось изображение с камер. Все 15 лет он находился в браке.

Макдонелл признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в вуайеризме. Его приговорили к общественным работам и обязали пройти реабилитационный психологический курс. Супруга мужчины, узнав о его «хобби», подала на развод.