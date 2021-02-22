Британец 15 лет следил за тремя женщинами через скрытые камеры

https://static.news.ru/photo/6214fbb8-75ef-11eb-9a10-96000091f725_660.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель города Маркет Вейтон (графство Восточный Йоркшир, Великобритания) на протяжении 15 лет следил за тремя женщинами, установив скрытые камеры в их дымовых пожарных извещателях.

Как пишет Daily Mail, 73-летний Дэвид Макдонелл наблюдал за тем, как его жертвы переодевались и занимались сексом. Мужчину разоблачили, когда у него дома случайно нашли монитор, на который выводилось изображение с камер. Все 15 лет он находился в браке.

Одна из женщин, за которой следил мужчина, призналась, что больше не может чувствовать себя в безопасности в собственном жилище. Другая заявила, что до сих пор не может осознать и принять произошедшее.

Макдонелл признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в вуайеризме. Его приговорили к общественным работам и обязали пройти реабилитационный психологический курс. Супруга мужчины, узнав о его «хобби», подала на развод.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зять певца Андрея Григорьева-Апполонова с помощью скрытых камер разоблачил домработницу, недобросовестно выполнявшую свои обязанности.