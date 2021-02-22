Британец 15 лет следил за тремя женщинами через скрытые камеры

Житель города Маркет Вейтон (графство Восточный Йоркшир, Великобритания) на протяжении 15 лет следил за тремя женщинами, установив скрытые камеры в их дымовых пожарных извещателях.
Как
Одна из женщин, за которой следил мужчина, призналась, что больше не может чувствовать себя в безопасности в собственном жилище. Другая заявила, что до сих пор не может осознать и принять произошедшее.
Макдонелл признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в вуайеризме. Его приговорили к общественным работам и обязали пройти реабилитационный психологический курс. Супруга мужчины, узнав о его «хобби», подала на развод.
Ранее NEWS.ru сообщал, что зять певца Андрея Григорьева-Апполонова с помощью скрытых камер разоблачил домработницу, недобросовестно выполнявшую свои обязанности.