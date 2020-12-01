Зять Григорьева-Апполонова разоблачил недобросовестную домработницу

https://static.news.ru/photo/29c2df78-33f5-11eb-8db6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Григорьев-Апполонов — младший, зять рыжего из «Иванушек», не так давно приобрёл роскошный дом на Рублёвке. Вести хозяйство он поручил домработнице Лолите Зубаревой, которая очень скоро продемонстрировала свою недобросовестную работу.

В частности, скрытые камеры в доме артиста зафиксировали, что Зубарева выливала грязную воду в бассейн, плевала в еду и била собаку Григорьева-Апполонова — младшего. Также стоит отметить, что домработница чистила грязные унитазы хозяйскими зубными щётками.

Что я тебе сделал?! Ты с нами ела, сидела за одним столом с нашими гостями, я к тебе не относился как к домработнице. Что ты творишь?! — подчеркнул Григорьев-Апполонов — младший в эфире шоу «На самом деле».

Примечательно, что за свои «труды» девушка получала 120 тысяч в месяц. В конечном итоге Зубаревой пришлось признаться в содеянном. Она заявила, что попросту мстила возлюбленной Григорьева-Апполонова — младшего Селене Майер.

Ранее NEWS.ru писал, что Андрей Григорьев-Апполонов в разговоре с журналистами телеканала НТВ сообщил, что больше не является юридическим владельцем собственной квартиры на территории Москвы. Оказалось, что певец прописал там своих сыновей от бывшей возлюбленной Марины (ныне супруги игрока баскетбольного «Зенита» Андрея Зубкова), 17-летнего Ивана и 12-летнего Артёма. После этого звезда перестал быть хозяином жилплощади.

Григорьев-Апполонов пояснил, что самостоятельно отказался от квартиры в пользу детей. Таким образом певец намерен избежать конфликта с сыновьями на почве недвижимости.