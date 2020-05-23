Redmi K30i 5G получил квадрокамеру и 120-Гц экран

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Redmi, бренд китайской компании Xiaomi, презентовал смартфон Redmi K30i 5G. Устройство оснащено основной квадрокамерой и 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Смартфон получил двойную фронтальную камеру на 20 и 2 Мп, заднюю камеру на 48 (основной сенсор), 8 (широкоугольный), 5 (макро) и 2 Мп (датчик глубины) и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Аппаратной основой Redmi K30i 5G стали Snapdragon 765G, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней флеш-памяти. Устройство также получило защитное стекло Corning Gorilla Glass 5, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъём для наушников.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Xiaomi презентовала флагманский смартфон POCO F2 Pro. Устройство получило процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G и технологию жидкостного охлаждения LiquidCool Technology 2.