Xiaomi представила смартфон POCO F2 Pro

https://static.news.ru/photo/4f717d8c-945f-11ea-872c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi презентовала флагманский смартфон POCO F2 Pro. Устройство получило процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G и технологию жидкостного охлаждения LiquidCool Technology 2.

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400×1080, квадрокамеру на 64 (сенсор Sony IMX686), 13 (сверхширокоугольный), 5 (макро) и 2 Мп для определения глубины сцены, выдвигающуюся фронтальную камеру на 20 Мп и батарею ёмкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

POCO F2 Pro также получил 6 или 8 Гб оперативной (LPDDR5) и 128 или 256 Гб флеш-памяти (UFS 3.1), подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC, разъём USB Type-C и 3,5-миллиметровый разъём для наушников.

Стоимость базовой версии POCO F2 Pro (6/128 Гб) составит $499.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Remdi, бренд китайской компании Xiaomi, в рамках первой в истории производителя глобальной презентацией показал Redmi Note 9 Pro для международного рынка.