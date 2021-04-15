Рассиянам раскрыли секрет дешёвого ремонта смартфона

https://static.news.ru/photo/09f807fc-9e55-11eb-bc33-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Самый бюджетный вариант избавления от мелких царапин на стекле смартфона назвал аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин. Он предложил не сдавать телефон в ремонтную мастерскую, а самостоятельно приобрести пасту ГОИ и отшлифовать его.

Если какая-то очень маленькая царапина на камере, то ее можно попробовать самостоятельно зашлифовать пастой ГОИ. Это такая зеленая паста, которая поставляется в виде бруска, — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

При незначительных повреждениях, стекло или пластик оберегает модуль камеры, но царапины могут остаться.

Также Шатилин призвал обратить внимание на, так называемое, жидкое стекло. Оно способно убрать царапины не только с телефона, но и любых стёкол, в том числе камер.

Однако специалист призвал не заниматься ремонтом смартфона самостоятельно, если между объективом камеры и стеклом находится пыль или конденсат после попадания воды. Ещё одна причина бежать к мастеру — программные и аппаратные дефекты камеры.

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