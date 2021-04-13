Специалист рассказал, как смартфоны могут определить возраст человека

https://static.news.ru/photo/4c936c84-2785-11ea-8e49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa

Современные смартфоны при помощи специальных программ способны определить возраст человека. Правда, пока они справляются с задачей не слишком успешно. Об этом рассказал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

В интервью агентству ПРАЙМ Назаренко уточнил , что точность определения пока не слишком высока и человек в возрасте от 35 до 50 лет при помощи несложных манипуляций может изменить лицо и получить возраст, который будет на 5–10 лет меньше реального.

Однако существуют и другие методики определения возраста, основанные на выделении частот фиксирования поведения и характера обращения с телефоном. Специальные программы производят слежение за тем, какие функции чаще всего выполняет смартфон, какие сервисы использует.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России почти на четверть выросли продажи подержанных смартфонов.