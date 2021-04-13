В России почти на четверть выросли продажи подержанных смартфонов

https://static.news.ru/photo/5143d758-97d0-11ea-952a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первом квартале 2021 года продажи подержанных смартфонов выросли на 20% по сравнению с аналогичным отрезком годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Авито».

По мнению экспертов, возросший интерес россиян к бывшим в употреблении гаджетам связан с необходимостью экономить. Большинство граждан стали относиться к вещам и бюджету внимательнее, предпочитая покупать товар по более выгодной цене.

Ещё одним драйвером роста продаж б/у вещей специалисты называют развитие профессиональной доставки между частными лицами. Люди находят нужные им гаджеты в любых уголках страны, после чего заказывают их у частных продавцов или в интернет-магазинах.

В исследовании «Авито» говорится, что наибольшей популярностью пользуются подержанные смартфоны iPhone, на долю их продаж приходится 48% всего объёма. Также пользователи сервиса приобретали Samsung (17%) и Xiaomi (12%).

Ранее пользователь китайского портала WeChat изучил сведения об электромагнитном излучении смартфонов и сделал вывод, что они не представляют опасности. По его мнению, утверждение, что гаджеты провоцируют развитие онкологических заболеваний, является мифом. Об этом писал NEWS.ru.