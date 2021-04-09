Пользователь WeChat опроверг миф об опасном излучении смартфона

https://static.news.ru/photo/695c3b30-99c5-11eb-975e-96000091f725_660.jpg Фото: Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

Пользователь китайского портала WeChat изучил сведения об электромагнитных излучениях смартфонов и сделал вывод, что они не представляют опасности. По его мнению, утверждение, что гаджеты провоцируют развитие онкологических заболеваний, является мифом.

Исследователь уточнил, что говорит не только о смартфонах, выпускаемых для рынка Китая. Тем более для них действуют специальные ограничения для локального воздействия на человека, что позволяет обеспечивать безопасность здоровья пользователей, сообщает Discover24.ru.

Также исследователь утверждает, что наука не подтверждает влияния излучения смартфонов на развитие рака, смартфоны наносят организму другой вред. Так, если долгое время пользоваться гаджетом непосредственно перед сном, то качество сновидений может измениться в негативную сторону. Убирать смартфон в сторону следует хотя бы за полчаса до отхода ко сну, подчеркнул исследователь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чем чаще человек использует смартфон и чем ближе он к нему находится, тем большей опасности он себя подвергает. Об этом заявил врач-невролог сети «СМ-Клиника» Марат Якупов. По его словам, электромагнитное излучение считается главным вредом от мобильного телефона, хотя учёные ещё не подтвердили его связь со здоровьем человека.