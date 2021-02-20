Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

https://static.news.ru/photo/c63ccbfc-7423-11eb-ab72-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители нескольких стран сообщили о сбоях в работе мессенджера Telegram, проблемы в работе приложения были выявлены утром.

Об ошибках мессенджера сообщают пользователи из России, Белоруссии и Украины. В большинстве случаев сбой не позволяет людям авторизоваться в приложении, некоторые юзеры жалуются на проблемы с отправкой сообщений, свидетельствуют данные Donwdetector.

Ранее NEWS.ru писал, что 18 февраля произошёл сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений. Ещё часть юзеров отметила проблемы в работе самого сайта и меньшинство отметило, что присутствуют неполадки с авторизацией.

8 февраля пользователи Telegram также сообщали о масштабном сбое системы. После этого проблемы начались и у его конкурента — WhatsApp. 9 февраля сбой случился у Instagram, с проблемами столкнулись жители США и Канады.