Пользователи Instagram пожаловались на сбой

Сбой в работе Instagram фиксируется 9 февраля в ряде государств. Чаще всего с неполадками сталкиваются жители США и Канады.
Кроме того, о проблемах сообщают пользователи из Германии, Нидерландов, Великобритании и некоторых других стран Европы.
Согласно
Как писал NEWS.ru, 8 февраля пользователи мессенджера Telegram сообщили о масштабном сбое системы. После этого проблемы начались и у его конкурента — WhatsApp. На сложности с работой Telegram пожаловались пользователи по всей Европе, наибольшее количество сообщений о проблемах поступило из Минска, Киева, Москвы и Санкт-Петербурга. 81% использующих мессенджер людей заявляли о сложностях с подключением к серверам в приложении, ещё 18% — о невозможности отправить сообщение.