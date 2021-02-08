Пользователи Instagram пожаловались на сбой

https://static.news.ru/photo/86875a0c-6aa2-11eb-9bb7-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Сбой в работе Instagram фиксируется 9 февраля в ряде государств. Чаще всего с неполадками сталкиваются жители США и Канады.

Кроме того, о проблемах сообщают пользователи из Германии, Нидерландов, Великобритании и некоторых других стран Европы.

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, наибольшее количество жалоб (примерно 62%) связано с новостной лентой. Также 20% не могут опубликовать новые посты, а 17% сообщили о трудностях при просмотре историй.

Как писал NEWS.ru, 8 февраля пользователи мессенджера Telegram сообщили о масштабном сбое системы. После этого проблемы начались и у его конкурента — WhatsApp. На сложности с работой Telegram пожаловались пользователи по всей Европе, наибольшее количество сообщений о проблемах поступило из Минска, Киева, Москвы и Санкт-Петербурга. 81% использующих мессенджер людей заявляли о сложностях с подключением к серверам в приложении, ещё 18% — о невозможности отправить сообщение.