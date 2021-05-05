Названы ворующие трафик приложения для смартфона

https://static.news.ru/photo/e46b0752-adf2-11eb-9a7f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим заявил, что некоторые приложения в смартфоне получают в фоновом режиме обновления данных пользователей, используя их для монетизации. Разработчики иногда получают данных больше, чем им разрешили, на этом «съедается» трафик, подчеркнул эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Есть два типа мобильных приложений: одни действуют в легитимном поле, другие являются вредоносными и воруют данные и трафик. Первый тип можно распознать, читая политику конфиденциальности, которую приложения предоставляют, а затем просят согласовать на старте использования программы, — пояснил Косарим.

Он добавил, что вредоносные приложения могут «заселиться» в смартфон самостоятельно. Как правило, такое происходит, когда владелец гаджета скачивает данные из запрещённых или непроверенных источников. Решением проблемы может быть отказ от установки программ из сомнительных источников и приобретение антивируса.

При этом Косарим считает, что с утечкой части трафика можно смириться, поскольку это делают и официальные приложения.

Ранее стало известно, что ограничение числа фоновых процессов может ускорить работу смартфона. Об этом рассказали эксперты портала Hi-tech Mail.ru. Специалисты предлагают зайти в раздел «Настройки». Там выбрать «Сведения о телефоне — Сведения о ПО». После следует несколько раз нажать на кнопку «Номер сборки». В результате должно появиться сообщение «Параметры разработчика». В этом меню нужно выбрать «Приложения — Лимит фоновых процессов».