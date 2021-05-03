Эксперты рассказали, как ускорить работу смартфона

https://static.news.ru/photo/fd552a5e-ac12-11eb-8156-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничение числа фоновых процессов может ускорить работу смартфона. Об этом сообщил Hi-tech Mail.ru со ссылкой на экспертов.

Специалисты предлагают зайти в раздел «Настройки». Там выбрать «Сведения о телефоне — Сведения о ПО». После следует несколько раз нажать на кнопку «Номер сборки». В результате должно появиться сообщение «Параметры разработчика». В этом меню нужно выбрать «Приложения — Лимит фоновых процессов», пишет портал.

При этом эксперты отмечают, что для слабых устройств следует установить лимит в один или два процесса, для более сильных — в четыре процесса. Однако использовать данную функцию нужно только в случае крайней необходимости.

Ранее руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян рассказал, что самые безобидные, на первый взгляд, приложения для смартфона могут оказаться источником неприятных сюрпризов для пользователей. При этом неважно, на какой системе — Android или iPhone — работает гаджет.

Он напомнил историю о приложении, которое обещало пользователям предоставить бесплатный доступ к Netflix, но на деле вело на фишинговый сайт. По словам эксперта, после этого появилось множество рекомендаций проверять настройки телефона.