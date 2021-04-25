Эксперт предупредил об опасных функциях смартфона

https://static.news.ru/photo/5143d758-97d0-11ea-952a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самые безобидные, на первый взгляд, приложения для смартфона могут оказаться источником неприятных сюрпризов для пользователей. При этом неважно, на какой системе — Android или iPhone — работает гаджет. Об этом предупредил руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

В интервью агентству ПРАЙМ Закарян напомнил историю о приложении, которое обещало пользователям предоставить бесплатный доступ к Netflix, но на деле вело на фишинговый сайт. По словам эксперта, после этого появилось множество рекомендаций проверять настройки телефона.

Особенно это касается владельцев Android-устройств — только на них есть возможность у одного приложения получить доступ к пуш-уведомлениям всех остальных, — подчеркнул Закарян.

По словам эксперта, пользователям всегда следует быть начеку и всячески оберегать личные данные от несанкционированного доступа. Для этого необходимо использовать сложные пароли, двухфакторную авторизацию, не доверять обращениям от лица друзей и родственников с просьбой денег и рекомендациями тех или иных услуг. Также порой есть смысл отключить геолокацию.

Также Закарян не советует давать приложениям все доступы к функциям гаджета. Более того, на запросы стоит отвечать отказом. По мнению эксперта, максимальная внимательность может защитить от мошенничества на 99%, а на 100% защитит лишь полный отказ от смартфона.

Ранее стало известно, что в Telegram появилась функция по приёму платежей кредитными картами в любом чате. Продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы. Для оплаты можно использовать любое приложение, в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин.