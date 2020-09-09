Microsoft назвала стоимость новых игровых приставок Xbox

https://static.news.ru/photo/5b5d9e1c-f348-11ea-a0db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xbox

Корпорация Microsoft официально объявила, когда в продажу поступят новые приставки Xbox Series X и Xbox Series S и сколько они будут стоить.

Обе консоли появятся в России одновременно со всем миром — 10 ноября. Самая мощная приставка Xbox Series X обойдётся россиянам в 45,6 тыс. рублей, а её облегчённая версия без дисковода Xbox Series S — 27 тыс. рублей. В Соединённых Штатах первая консоль будет стоить $499, а вторая — $299.

Предзаказ на игровые устройства откроется 22 сентября. Анонсированная в нескольких странах программа Xbox All Access, когда приставку можно приобрести с ежемесячной платой, в РФ пока не будет доступна. Но россиянам предложат сервис подписки на игры Xbox Game Pass для персональных компьютеров.

Ранее NEWS.ru писал, что Sony может выпустить PlayStation 5 следом за Xbox Series X. Компания уже зарезервировала значительную сумму на маркетинговые расходы в Великобритании на семь дней, начиная с 13 ноября.