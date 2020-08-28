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Журналисты узнали возможные даты начала продаж новых Xbox и PlayStation

17:42, 28 августа 2020 10
Фото: Xbox

Sony может выпустить PlayStation 5 следом за Xbox Series X. Компания уже зарезервировала значительную сумму на маркетинговые расходы в Великобритании на семь дней начиная с 13 ноября.

Об этом журналистам VGC рассказали источники в розничной торговле.

Анонимные разработчики подтвердили работникам СМИ, что консоль от Microsoft выйдет раньше, чем приставка японской компании. В Редмонде порекомендовали разработчикам рассчитывать на начало продаж на первой неделе ноября. Это позволит корпорации уйти вперёд по продажам по сравнению с конкурентом.

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель Valve Гейб Ньюэлл рассказал, какой консоли нового поколения отдаёт предпочтение. По его словам, Xbox Series X лучше, чем PlayStation5.

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